“Prova a prendermi”: Bernardini star del musical 

All’età di 30 anni, dopo una vita vissuta a ritmo di danza, Matteo Bernardini di Carbonia realizza il suo sogno: calcare alcuni dei palcoscenici più importanti d’Italia per l’anteprima nazionale di un musical conosciuto in tutto il mondo. Dal 27 febbraio al 16 marzo e dal 19 marzo al 6 aprile 2025, la giovane promessa sulcitana si esibirà, infatti, prima al teatro nazionale di Milano e poi al Brancaccio di Roma dove farà parte dell’ensemble nel musical “Prova a prendermi”, versione ufficiale italiana di “Catch me if you can”, che trae origine dal film DreamWorks, pellicola cult del 2002 che ha avuto come protagonisti Leonardo Di Caprio, Tom Hanks e Christopher Walken.

Carriera

La carriera di Matteo parte da lontano: “inizio a ballare all’età di 6 anni, specializzandomi nel latino americano e poi ampliando le mie conoscenze all’hip hop e alla danza moderna”. Nel 2012, all'età di 18 anni, la prima grande sfida: «Partecipare come concorrente al talent show “Amici” di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e La 5. È stata per me una grande palestra professionale e di vita». Il suo amore per la danza non si ferma e la consacrazione è dietro l’angolo: «Nel 2015 ho vinto il titolo di campione del mondo nelle specialità Show Dance e Latino Show e mi ripeto nel 2019 nella categorie solo latin». Ovviamente il ballo da passione si trasforma in professione e decide di aprire una scuola in cui formare nuove generazioni e non solo.

Nuovi orizzonti

Qualche mese fà, la sfida a se stesso: «Ho deciso di partecipare alla selezione quasi per mettermi alla prova. Quando è arrivata la decisione con cui venivo scelto per far parte dell’ensemble, dove avrò un ruolo di ballerino, cantante e attore, non ci volevo credere. Potrò finalmente esibirmi in un palco dove si sono alternati alcuni dei nomi sacri del panorama internazionale che vanno da Anna Magnani a Totò, passando per De Andrè, Amstrong e Proietti». Il musical per cui l’artista di Carbonia è stata selezionata è passato dal cinema al teatro grazie alla maestria dei più illustri protagonisti della scena americana come per esempio Terence McNally, Marc Shaiman e Scott Wittman.

La storia

La storia è quella di un agente del Fbi sulle tracce di Frank Abagnale, artista del crimine, responsabile di truffe in 26 diversi paesi, impersonando di volta in volta, pilota di aerei, professori, dottori, agenti, assistenti legali. Abagnale è il più giovane ad essere sulle liste dei ricercati del Fbi. Dopo repliche in tutto il mondo “Prova a prendermi” arriva in Italia e vedrà come protagonisti principali Claudio Castrogiovanni, nel ruolo di Carl Hanratty che al cinema fu interpretato da Tom Hanks, e Tommaso Cassissa, nel ruolo di Frank Abagnale Jr che nella pellicola ha avuto il volto di Leonardo Di Caprio. Al loro fianco nelle tappe di Milano e Roma il ballerino sulcitano che conclude: «Sono orgoglioso di quello che ho fatto sino ad oggi. È arrivato il mio momento, dopo anni di lavoro e fatica ho realizzato il mio sogno e non ho nessuna intenzione di fermarmi».

