Prova a molestare una giudice: allontanato 

È entrato nel Palazzo di Giustizia l’altra mattina come un normale cittadino, ma poi una volta dentro si è messo a cercare l’ufficio della giudice davanti al quale era comparso in passato nei panni dell’imputato. E quando alcuni cancellieri e funzionari del Tribunale l’hanno individuato, fermo sulla porta del magistrato, l’uomo ha iniziato a farfugliare cose senza senso con lo scopo di ottenere un faccia a faccia con la giudice.

L’allarme è scattato immediatamente e, nel giro di pochi secondi, si è materializzato un maresciallo della Guardia di Finanza che, senza violenza, ha convinto l’intruso a seguirlo negli uffici della Sezione di polizia giudiziaria delle Fiamme Gialle per essere identificato. Poi, nonostante lo stato di agitazione dell’uomo, l’ha persuaso a lasciare il Palazzo di Giustizia. Allo stesso tempo, il carabiniere in servizio all’ingresso dell’edificio ha prima accertato il sospetto non rientrasse, poi ha scortato la giudice, così da evitarle brutte sorprese.

Non è la prima volta che persone in stato di agitazione o con problemi psichici cercano un contatto diretto con giudici o pubblici ministeri. Questa volta, per fortuna, la situazione è tornata subito tranquilla grazie all’intervento immediato dei due militari.

