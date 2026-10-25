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Dolianova.
26 ottobre 2026 alle 00:40

Protostoria sarda, esperti a confronto 

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“I luoghi e paesaggi del culto nella protostoria sarda” è il tema dell’incontro delle 18 di oggi nella sala conferenze delle Cantine di Dolianova.

L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna Dialoghi Nuragici promossa dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco, impegnata da tempo in attività di ricerca e divulgazione per ottenere il riconoscimento dei tesori della civiltà nuragica tra i beni considerati patrimonio dell’umanità. Prevista una relazione dell’archeologo Nicola Dessì, che sarà introdotta da Giampaolo Pitzurra, socio dell’associazione Sardegna Terra di Nuraghi. A Dolianova e nel Parteolla sono presenti diversi siti archeologici di grande pregio che hanno restituito in passato importanti reperti ora custoditi nei musei della Sardegna. Di recente il Comune ha avviato un progetto per il recupero e la valorizzazione del complesso nuragico di Santu ‘Anni.

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