“Protocollo in Comune”, nuovo servizio 

Aprirà ufficialmente al pubblico a partire dalle 9 di giovedì il nuovo servizio “Protocollo in Comune”.

Curato dal servizio Affari Generali, Istituzionali e Gabinetto del sindaco, il progetto si propone di incrementare, ogni giovedì dalle 9 alle 17, gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Palazzo Civico di via Roma 145 (con ingresso in via Crispi 2) in modo da venire incontro soprattutto alle esigenze dei lavoratori. In questo modo, lo sportello potrà soddisfare maggiormente le esigenze dell’utenza.

La nuova attività si affianca al già esistente “Sportello InComune” operativo sempre il giovedì e con orario continuato, grazie al quale le cittadine e i cittadini (su prenotazione al numero verde 800.016058 dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico), possono recarsi in Municipio per operazioni quali autentiche di firma, di copie o legalizzazione di foto.

Intanto questa mattina, a partire dalle 7 e presumibilmente sino alle 10, per consentire ai tecnici informatici del Comune di effettuare un aggiornamento del sistema unico di accesso ai servizi la funzionalità di alcune piattaforme verrà temporaneamente sospesa.

