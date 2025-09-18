Protezione rinforzata per Meloni e i due vice 

In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale, che disponeva «un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio» dopo l’omicidio negli Stati Uniti di Charlie Kirk, sono stati rafforzati «gli apparati di protezione» al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

La tutela per i tre vertici del governo sarà alzata al livello “eccezionale”, che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura.

Per una scelta dei diretti interessati, dall’inizio della legislatura Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello. Una soluzione ritenuta ora insufficiente da parte degli apparati di sicurezza dopo l’assassinio di Kirk. E mercoledì la premier e i due vice sono apparsi in pubblico, su un palco, circondati da un dispositivo di sicurezza visibilmente più robusto del solito. Almeno sei gli agenti della scorta intorno a Meloni. Un settimo con una valigetta nera: al suo interno un telo antiproiettile pronto all'evenienza.

