Protezione civile, volontari in campo 

Duecento uomini e un centinaio di mezzi speciali alla ricerca di dispersi, a prestare il primo soccorso o a spegnare incendi. Sono i volontari della protezione civile impegnati da venerdì aquesto pomeriggio a Villasimius nell’esercitazione “Stangioni 2024”.

Ben 26 le associazioni presenti, in gran parte provenienti dal sud della Sardegna. Il campo base - con tanto di cucina, sala radio e tenda a tre archi - è stato allestito, appunto, in località Su Stangioni. Al termine dell’esercitazione sarà festeggiato il trentennale della Crov, l’associazione di Villasimius che rappresenta un punto di riferimento per il territorio nell’ambito della protezione civile. «L’obiettivo – hanno sottolineato i volontari – è testare diversi aspetti cruciali dell’attività di protezione civile come, ad esempio, la logistica, la ricerca di dispersi, il pronto soccorso e la gestione degli incendi boschivi». (g. a.)

