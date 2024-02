Protezione civile, via al progetto della sede 

Parte ufficialmente la progettazione della nuova sede della Protezione civile, ospitata negli uffici dell’ex mattatoio. L’incarico è stato affidato di recente dal Comune a uno studio professionale di Cagliari che avrà il compito di definire nel dettaglio l’intervento di recupero di parte dello stabile di via Marconi, nel cuore di Sa Serrixedda. Nei giorni scorsi la nomina del gruppo di lavoro che in Comune seguirà passo per passo la progettazione.

L’ex mattatoio diventerà la casa della Protezione civile, e sede del centro operativo comunale: spazio per l’associazione Erac, emergenza radioamatori associati, la Sos di Quartu, e la Prociv. Il piano terra sarà invece dedicato come deposito per le attrezzature, ed è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici. Costo totale 1 milione e 700mila euro, spesa che il Comune conta in gran parte di coprire con nuovi finanziamenti. Un intervento che si somma a quello di rinascita del capannone di via Orrù, sempre nella zona artigianale fulcro del piano degli insediamenti produttivi, da trasformare in polo archivistico con un progetto da oltre 2 milioni: l’idea è di trasferire lì l’archivio comunale che al momento è diviso in diverse strutture comunali, e creare un hub culturale che potrebbe ospitare anche gli archivi di altri Comuni del circondario.

RIPRODUZIONE RISERVATA