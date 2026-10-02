Protezione civile, via ai cantieri per realizzare il Polo 

Assemini potenzia il presidio del territorio con l’avvio dei cantieri per il nuovo Polo della protezione civile, un’opera strategica voluta per migliorare l’efficienza dei soccorsi e il coordinamento delle emergenze locali. Il Centro, affidato alla ditta Arkitettura e Kostruzione, sorgerà in via Parigi, andando ad affiancarsi strategicamente alle altre strutture comunali che già ospitano un’altra associazione di volontariato del settore.

L'opera è interamente finanziata con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di 250mila euro, di cui circa 150mila per i lavori contrattuali effettivi: «Sarà realizzata una sede operativa moderna e funzionale da destinare a una delle associazioni di protezione civile», spiega il sindaco Mario Puddu: «Per la progettazione del complesso, appena insediati, chiedemmo il supporto diretto delle stesse associazioni affinché il Polo rispondesse al meglio alle loro reali esigenze operative quotidiane».

Dopo la consegna dei lavori avvenuta nei giorni scorsi, l’intervento avrà una durata di novanta giorni, cui si sommano i tempi tecnici necessari per la fornitura e il montaggio delle strutture modulari mobili. Il progetto esecutivo prevede inoltre la completa sistemazione del piazzale d’accesso carrabile da via Parigi e la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici a servizio del complesso: «Con questa nuova e attesa sede che offre spazi adeguati a chi opera ogni giorno sul campo», conclude il primo cittadino, «rinnoviamo concretamente il nostro interesse e il più sentito ringraziamento per l’impegno quotidiano svolto da tutte le associazioni di protezione civile a favore della comunità di Assemini e per l’intero hinterland».

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