Protezione civile, una squadra di pronto intervento 

Una squadra di pronto intervento per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo o altri eventi eccezionali. Sarà composta dal personale dell’ufficio tecnico comunale che garantirà una reperibilità a tutte le ore del giorno, domeniche e festivi compresi.

Lo prevede il piano triennale per la gestione degli interventi di emergenza e di protezione civile approvato dal Comune di Dolianova che ha dato il via libera alla pianificazione del lavoro straordinario di operai e coordinatori. Un passo obbligato vista la carenza di personale che non consente l’organizzazione di una turnazione per l’intero arco della giornata. Per l’attuazione del programma, il Comune ha stanziato 90mila euro per il triennio. La squadra comunale avrà il compito di intervenire per far fronte alle emergenze legate alla viabilità (riparazioni di buche, ripristino dei tracciati, chiusura strade) e alla manutenzione e custodia degli immobili comunali danneggiati da eventi meteorologici o da atti vandalici. Sarà inoltre chiamata in servizio in tutte le occasioni di allerta maltempo segnalato dalla protezione civile e in caso di guasti a impianti pubblici che mettano a rischio la sicurezza delle persone.

