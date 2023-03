Protezione civile, una convenzione con i nuovi compiti 

Una nuova casa e più lavoro da svolgere per la Protezione civile Sant’Isidoro. Dopo l’inaugurazione della nuova sede in un locale al piano terra della Comunità residenziale per anziani Papa Giovanni XXIII in via Giuseppe Atzeni 26, l’associazione di volontariato ha rinnovato la convenzione con il Comune che stabilisce le aree di intervento e ne amplia le competenze. Sono settanta i volontari che si occupano di servizio emergenza Covid-19, pronto intervento in caso di eventi atmosferici e fenomeni che comportano rischio idrogeologico, controllo del territorio, innaffiamento del verde pubblico, individuazione e raccolta rifiuti nelle campagne.

«La nuova sede, realizzata all’interno di locali fatiscenti appositamente sistemati, è un grande sostegno per lo svolgimento delle nostre attività sociali», ha detto il presidente Andrea Cirina. All’inaugurazione erano presenti anche i familiari di Marcello Mascia, cofondatore e storico presidente dell’associazione, scomparso alcuni anni fa. L’impegno del gruppo "Sant'Isidoro" si è dimostrato di fondamentale importanza in questi anni, soprattutto durante l’emergenza sanitaria, grazie a personale volontario formato e qualificato, dotato di attrezzature idonee. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA