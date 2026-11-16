Un encomio solenne al gruppo comunale di Protezione civile nella persona del coordinatore Emiliano Orrù. È quanto consegnato dal sindaco Alessandro Boi e dal vicesindaco Maurizio Vitellaro, con delega alla Protezione civile e all’Ambiente, esprimendo profonda gratitudine a nome di tutta la comunità per l’eccellente lavoro svolto dai volontari durante le emergenze. «Abbiamo visto i volontari operare in condizioni critiche sempre col sorriso e una professionalità impeccabile» ha detto il vice sindaco, «il loro supporto durante le allerte meteo e la stagione anti incendio è stato fondamentale». Il sindaco si è detto «fiero e profondamente grato del loro operato, l’amministrazione cittadina ribadisce l’importanza strategica della Protezione civile e rinnova l’impegno a sostenere il Gruppo con mezzi, risorse e percorsi di formazione per garantire standard di sicurezza di alto Livello". Il Gruppo opera da 3 anni e vanta oltre 50 soci volontari, 27 dei quali titolari del patentino Aib (antincendio boschivo). (s. g.)

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