VaiOnline
Cabras, Mogoro, Oristano.
08 ottobre 2025 alle 00:32

Protezione civile, studenti in campo 

Prevenzione, sicurezza e resilienza: iniziative nelle scuole (e non solo) 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche in provincia ha preso il via la settimana nazionale della Protezione civile, promossa con il coinvolgimento di enti locali, scuole e volontariato. Cabras, Mogoro e Oristano saranno al centro di iniziative che puntano a diffondere la cultura della prevenzione, sicurezza e resilienza soprattutto alle nuove generazioni.

Il programma

A Cabras , domani dalle 10.30 nel Centro servizi di San Salvatore gli studenti del Comprensivo di viale Trieste parteciperanno all’incontro “Riduzione dei rischi e resilienza delle comunità”. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura, vedrà la partecipazione di Salvatore Angieri (prefetto), Andrea Abis (sindaco), Mauro Merella (direttore della Protezione civile), Angelo Ambrosio (comandante dei vigili del fuoco), Michele Chessa (direttore del Corpo forestale di Oristano), Maurizio Mallocci (direttore Forestas di Oristano). A Mogoro , venerdì dalle 10 alle 13 si terrà un’attività analoga per sensibilizzare i più giovani sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, attraverso laboratori e simulazioni. A Oristano , in piazza Manno, domenica si terrà l’iniziativa “Le Odv di Protezione civile in piazza”: dalle 10 alle 20 i volontari presenteranno i mezzi, raccontando le loro esperienze e simuleranno interventi di emergenza.

L’obiettivo

«Saranno momenti di formazione e consapevolezza – spiega Alessandro Naitana, direttore della Protezione civile per Oristano e Cagliari – Ci rivolgiamo alle scuole perché crediamo che la cultura della prevenzione debba partire dai più giovani cercando di spiegare loro la gestione del rischio idrogeologico, sicurezza sismica, prevenzione incendi e resilienza urbana».

Provincia fragile

Naitana sottolinea anche l’importanza del coinvolgimento degli Enti locali in una provincia dove le alluvioni si verificano ogni anno, talvolta portando dietro una scia di tragedie. «I comuni che partecipano attivamente dimostrano una visione lungimirante – aggiunge Naitana – Investono nella formazione civica, nella conoscenza dei piani di emergenza e nella valorizzazione del volontariato. È fondamentale che i cittadini sappiano cosa fare in caso di alluvione, terremoto o incendio, ma è altrettanto importante che si sentano parte di una rete solidale e preparata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 