Protezione civile senza sede 

In piena stagione invernale, con le allerte meteo alle porte, con i lavori di sistemazione del canale di guardia fermi da anni, Carbonia deve fare i conti con un altro fattore di fortissima criticità: l’associazione di protezione civile “Radio club sulcis Ser” è pronta ad abbandonare la città.

Senza risposte

Il presidente Francesco Uda è molto chiaro da diverso tempo: «Abbiamo detto da tempo che la nostra sede, presso l’ex mattatoio, non è più idonea ad ospitare né noi né i nostri mezzi. Siamo lì da 37 anni, abbiamo realizzato diversi lavori a spese nostre ma ormai la struttura è diventata inagibile e pericolante, a causa di infiltrazioni e altre problematiche». Il presidente del Ser, non nascondendo un certo rammarico, aggiunge: « È inaccettabile che non si trovi un rimedio, senza nessun vanto riteniamo di essere una risorsa per la città. Da decenni siamo a disposizione di tutti (con circa trenta unità operative e una ventina tra automezzi e strumenti di intervento)». Nessuna soluzione all’orizzonte? «Abbiamo partecipato a un bando secondo il quale siamo assegnatari dei locali di via Mazzini, sopra la sede dei vigili urbani – prosegue Francesco Uda - ma l’assegnazione continua ad essere rimandata e noi non possiamo più aspettare. Anche oggi (ieri per chi legge ndr) l’Amministrazione ci ha garantito risposte positive, ma siamo stanchi e non possiamo continuare a rimanere fermi». Le conclusioni sono categoriche «O le risposte arrivano nell’immediato o la nostra esperienza in città si chiude qui. Il nostro consiglio direttivo, infatti, ha già deliberato per lasciare i locali e stiamo ritirando le nostre attrezzature. Abbiamo ricevuto proposte di diversi locali in altri comuni del territorio, a breve decideremo dove andare».

Le forze in città

Il Ser non è l’unica realtà di protezione civile presente in città. L’Associazione Terra-Mare (circa 20 unità operative e una decina tra automezzi e strumenti di intervento) opera da diversi anni ma anche per loro la questione degli stabili diventa problematica. «Dopo circa quindici anni nei locali della miniera di Serbariu ora da circa 7 anni siamo in un edificio nell’area dell’ex mattatoio, afferma il presidente Andrea Leoni. Lo stabile non è idoneo però a una realtà come la nostra e speriamo di poter avere un altra sede”. Da pochi mesi, agosto 2022, è nata in città una terza associazione di Protezione Civile, l’Athena (16 unità operative e ancora in attesa di avere una sede e strumenti operativi) e, come dichiara il Presidente Bruno Cocco: «Siamo appena nati ma pieni di voglia di fare e di metterci a servizio della città». Con l’inverno che si appresta ad entrare nella sua fase più critica sono tante le zone, individuate anche grazie al lavoro della protezione civile, che bisognerà tenere sotto controllo: l’area di via Milano e via Puglie, Caput Acquas, Is Gallus, l’area che attraversa via Dalmazia per arrivare sino all’area commerciale nei pressi delle rotonde adiacenti la miniera di Serbariu, solo per citarne alcune. Certo è che con meno forze in campo tutto rischia di diventare più difficile e più rischioso.