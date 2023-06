Protezione civile, riconoscimento al Quadrifoglio 

Il Nucleo operativo Quadrifoglio Serramanna entra a far parte dell’elenco regionale della Protezione civile. L’obiettivo, cercato con forza, consente il salto di qualità del gruppo di volontari. «Ora – spiega il presidente Maurizio Solinas, 42 anni – siamo in grado di crescere per essere pronti, al bisogno, ad aiutare la popolazione».

In Municipio, dove l’esecutivo del sindaco Gabriele Littera ha spinto molto per la nascita del Nucleo Operativo Quadrifoglio, c’è aria di soddisfazione. «Finora – prosegue Solinas, militare dell’Esercito e consigliere comunale con delega speciale del sindaco proprio alla protezione civile – eravamo un’organizzazione di volontariato Odv, ma il primo obiettivo è sempre stato quello di diventare protezione civile. Il primo passo è fatto. Ora ci sarà tanto da lavorare ancora per formarci attraverso corsi e diventare pienamente operativi».

Nove componenti del consiglio direttivo e una quarantina di soci operativi: ecco i numeri della protezione civile di Serramanna che va a supportare le altre forze in campo, tra le quali la Compagnia barracellare, e fare fronte comune contro la piaga degli incendi estivi e non solo.

