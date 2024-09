Protezione civile, prove di soccorso 

Esercitazione della Protezione civile comunale ieri in città con ospite d’eccezione il sindaco Massimo Zedda. Partita alle 7.45 dalla sede di via Mercalli, la colonna mobile composta da 26 automezzi attrezzati e 77 operatori, è giunta nell'area di via San Paolo intorno alle ore 8.30 con l'obiettivo di simulare una risposta tempestiva e organizzata in situazioni di crisi. Accompagnato da Antonella Marcello, segretaria e dg del Comune, all'evento non è voluto mancare il primo cittadino. “Tenevo a partecipare e ringraziarvi – ha detto -. Non solo per l'esercitazione odierna, ma per il lavoro che quotidianamente ognuno di voi svolge». L'esercitazione ha coinvolto anche diverse associazioni di volontariato, tra cui Alba e Misericordia di Cagliari, Nos di Quartu e Sinnai. Le operazioni si sono concluse alle 14, con il rientro della colonna in via Mercalli e la scorta della Polizia Locale.

