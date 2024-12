Protezione civile, pronti 60 milioni 

Un anniversario che non si limita alla celebrazione del passato, ma che guarda oltre. Sono trascorsi 35 anni dall’istituzione della Protezione Civile sarda e, mai come ora, il bilancio tra passato e futuro appare decisivo. Ieri alla Fiera di Cagliari è stata l’occasione per fare il punto su risultati, criticità e strategie future, mentre 60 milioni di euro si preparano a trasformare la prevenzione e la gestione dei rischi nell’Isola. Un piano tanto ambizioso quanto necessario, in una terra messa continuamente alla prova dal cambiamento climatico.

Le risorse

«Dei 60 milioni previsti – ha spiegato Mauro Merella, direttore generale della Protezione Civile in Sardegna – 10 milioni saranno utilizzati per il rafforzamento dei centri operativi comunali e territoriali, un settore fondamentale per una gestione delle emergenze capillare ed efficiente». Altri 10 milioni, invece, andranno a supportare il salvamento balneare, che in Sardegna assume un peso particolare: «Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza tutte le spiagge dell’Isola, un intervento necessario se consideriamo l’importanza del rischio nei litorali».

Un’altra fetta consistente dei fondi, 20 milioni di euro, sarà destinata all’acquisto di mezzi e attrezzature per far fronte alle calamità naturali, mentre altri 7 milioni verranno impiegati per migliorare il sistema di monitoraggio con sensori avanzati.

Pericoli

«Non si tratta solo di alluvioni – ha precisato Merella – ma anche di antincendio boschivo e rischio costiero». Parte del finanziamento, inoltre, servirà a migliorare le infrastrutture tecnologiche e il sistema informativo del Dipartimento regionale: «una base indispensabile per affrontare in modo integrato ogni criticità».

L’obiettivo

Tra i progetti più ambiziosi c’è la Scuola regionale di Protezione Civile, avviata l’anno scorso e ora pronta a entrare nel vivo delle attività. A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile nazionale: «La formazione non riguarda solo i volontari, ma anche i funzionari degli Enti locali, i veri protagonisti dell’azione di governo del territorio. Inoltre, vogliamo che la scuola arrivi ai cittadini del domani, anche attraverso l’educazione civica nelle scuole».

Strategia

A insistere sul ruolo chiave della prevenzione è Rosanna Laconi, assessora regionale all’Ambiente: «Pensiamo a una Protezione Civile più inquadrata sul territorio, orientata alla previsione e alla formazione del cittadino, che deve essere il primo soccorritore di se stesso».

La Sardegna punta però a diventare un modello per le altre regioni. «Per alcune attività, come la pianificazione territoriale, siamo più avanti di altri – ha spiegato Merella – ci candidiamo a essere un laboratorio nazionale». Un aspetto ribadito anche dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, che elogia la struttura organizzativa nazionale, definendola «un modello invidiato a livello internazionale».

I cambiamenti climatici rendono evidente l’urgenza di queste misure. «A Cagliari stiamo lavorando come se fossimo sempre in allerta alta – ha ribadito il sindaco Massimo Zedda – soprattutto a Pirri, dove la criticità idrogeologica è costante e coinvolge 30 mila abitanti. Collaboriamo strettamente con il dipartimento per migliorare il sistema previsionale».

