«Protezione civile, piove dentro la sede» 

Nella sede della protezione civile, in via Mercalli, piove dentro da anni. Un paradosso, se si considera che è il luogo da dove partono i soccorsi in caso di emergenze, comprese quelle causate dalle piogge abbondanti. Non solo: cadono porzioni di soffitto e gli ascensori sono bloccati.

Per questo ieri la commissione Patrimonio e Politiche della Sicurezza, dopo una lunga discussione, ha chiesto la riqualificazione dello stabile ed ha approvato all'unanimità una mozione con la quale si impegna la Giunta a intervenire nella sede.I consiglieri avevano effettuato nei primi giorni di gennaio un sopralluogo nell’edificio, riscontrando il distacco di porzioni di soffitto, infiltrazioni di acqua piovana in più punti, il blocco di due ascensori, forse proprio a causa delle infiltrazioni.

«Questo nostro atto era atteso e sono appena stati trovati 500mila euro per mettere in sesto gli edifici comunali. Ci occuperemo ora, nuovamente, anche delle case e degli appartamenti comunali di città», rileva il presidente, il sardista Marcello Polastri.

Spetterà ora al Consiglio comunale dire l'ultima parola: se dare corso alla mozione oppure bocciarla. «La commissione è fiduciosa», dice Polastri, «dato che ha approvato in modo unanime una mozione che le scorse settimane aveva scaldato gli animi».

