«Protezione civile, piano da aggiornare urgentemente» 

«Il Piano di Protezione civile va aggiornato e approvato quanto prima perché si avvicina il periodo delle piogge». Lo suggerisce il consigliere Nicola Mameli (Monserrato in Movimento), che ha fatto un’interrogazione urgente in Consiglio qualche settimana fa. «Il piano risale al 2017 ma va aggiornato alla luce dei cambiamenti nella destinazione d’uso di alcune zone della città, individuate come strategiche per la gestione delle emergenze in caso di alluvioni o altre situazioni a rischio. Consente al sindaco di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio».

Mameli segnala le criticità attuali: «L’area dell’ex campo san Mauro in via dell’Argine, individuata per far affluire materiali, mezzi e uomini per le operazioni di soccorso alla popolazione, ora non può più essere usata per tale scopo perché c’è il cantiere per la realizzazione dell’Eurospin e del polo sportivo; via Cesare Cabras, adiacente l’ex Comparto 7, è destinata dall’attuale Piano a parcheggio per le auto dei residenti e frequentatori delle vie a rischio, ora è in parte occupata dall’ecocentro mobile che ha ridotto il numero di stalli disponibili; nelle vie ad alto rischio idrogeologico non sono stati ancora messi cartelli di divieto di sosta in caso di allerta meteo».

