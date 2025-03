Protezione civile, ok al nuovo piano 

Un nuovo piano di Protezione Civile, risorse per una Sestu più sicura, e anche una brochure che verrà consegnata nelle case di tutti i cittadini. È stato approvato nell’ultima seduta di Consiglio comunale. «Aggiornare periodicamente il Piano è necessario, perché il territorio muta, così come il quadro normativo», spiega Roberta Argiolas, assessora con delega alla Protezione Civile. «Sono state introdotte alcune importanti novità: l’infrastrutturazione del territorio tramite sistemi di monitoraggio e comunicazione, come il sistema TetrAlert, sensori di livello e pannelli informativi, nonché corsi di aggiornamento e materiale informativo per la popolazione».

Le novità

I pannelli che informano i cittadini dei vari tipi di allerta – gialla, arancione e rossa, in ordine di gravità – sono stati già installati in varie zone. Già pronte anche le brochure, che spiegano come comportarsi in caso di allerta meteo come quella legata a pioggia, o di incendi. Per esempio è importante avere un posto che tutti conoscono in casa dove tenere torcia, chiavi di casa, documenti d’identità e magari abiti pesanti. Bisogna evitare la vicinanza degli argini dei fiumi in caso di maltempo, ospitare chi ha bisogno; in caso d’incendio, cercare una via di fuga, e se non si trova, stendersi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione infiammabile.

«Il piano viene redatto grazie a tecnici specializzati tramite raccolta di dati cartografici, analisi dei rischi, e definizione di modelli di intervento per coordinare le operazioni di soccorso», continua l’assessora. «La pianificazione prevede la mappatura delle aree di attesa, accoglienza e ammassamento, nonché la definizione della viabilità di emergenza, per garantire la sicurezza dei percorsi e l'efficienza delle operazioni di soccorso, inoltre, l'adozione di un modello di intervento, corredato da procedure operative chiare, facilita infatti la gestione dell’emergenza».

Per la sindaca Paola Secci «questo documento rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela di tutti noi, soprattutto in situazioni di emergenza. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, dai tecnici ai volontari, fino ai consiglieri comunali che hanno sostenuto la delibera. Restiamo sempre uniti e pronti a collaborare per una Sestu più sicura e resiliente».

