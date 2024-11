Protezione civile, oggi un’esercitazione 

È in programma oggi la terza esercitazione della Colonna mobile della Protezione civile del Comune L’iniziativa, organizzata con il supporto delle associazioni di volontariato locali e sotto l’egida del progetto Anci, si inserisce in un più ampio programma di simulazioni che sta interessando vari comuni italiani, allo scopo di testare e migliorare l’efficienza degli interventi della Protezione civile in situazioni di crisi.

La Colonna mobile, composta da un convoglio di 26 automezzi attrezzati e circa 80 operatori tra tecnici e amministrativi, partirà alle 8.45 dalla sede della Protezione civile di via Mercalli. L’arrivo è previsto per le 9.30 nell’area di via San Paolo, dove si svolgerà l’esercitazione. L’attività proseguirà fino alle 16, quando è in programma il rientro alla base di via Mercalli.

Durante il percorso, il convoglio attraverserà diverse strade cittadine: via Mercalli, via Galvani, via Cettigne, via Costantinopoli, via Berna, via Stoccolma, via Berlino, Asse Mediano, viale Ferrara, viale Colombo, Lungomare 11 Settembre, viale La Plaia e via San Paolo.

I mezzi della Colonna mobile transiteranno con luci anabbaglianti e luci blu di emergenza attive. Le auto e le moto della Polizia locale scorteranno il convoglio, aprendo e chiudendo il corteo per garantire la massima sicurezza lungo l’intero tragitto.

