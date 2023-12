Protezione civile, nuova casa 

Un progetto da oltre due milioni di euro per il nuovo Centro operativo comunale di Serramanna. L’ex asilo di corso Italia ospiterà Protezione civile, Compagnia barracellare, Croce Verde e 118: ad annunciarlo è stato il sindaco Gabriele Littera all’indomani del voto in Consiglio regionale che ha sbloccato il finanziamento a favore del progetto presentato dal Comune.

La programmazione

«Da quando siamo in carica abbiamo avuto in mente, tra le tante cose, di fare un enorme salto di qualità per la sicurezza dei cittadini e del territorio – scrive Littera –. Per farlo era necessario riorganizzare il sistema di Protezione civile, finanziarne le attività, dotare di mezzi, attrezzature e strumenti il sistema e dargli una casa». Ecco, l’ultima fase del programma indicato dal sindaco può dirsi giunto ora a una svolta.

«Abbiamo programmato la nuova sede del Centro operativo comunale presso l’ex asilo di corso Italia, per la sua posizione, per riqualificarlo in chiave moderna, per la sua vicinanza con altre due infrastrutture. Abbiamo presentato un progetto e chiesto un finanziamento. E abbiamo ottenuto i soldi. Tanti soldi. Tantissimi soldi per realizzarlo», racconta con grande entusiasmo il sindaco.

Le cifre

Il finanziamento complessivo è di 2,5 milioni di euro che, oltre alla riqualificazione dello stabile e alla realizzazione di spazi idonei per accogliere tutti i sodalizi dedicati al soccorso, consentirà di costruire uno spazio da destinare allo sport. «Oltre ai tanti cantieri e progetti in corso, abbiamo programmato la realizzazione di un nuovo e moderno spazio polifunzionale che potesse essere il nuovo PalaSport in grado di accogliere discipline e squadre sportive fino alla serie A – si legge nel post –. Lo abbiamo previsto proprio di fianco all'ex asilo di corso Italia di modo che in caso di necessità diventi uno spazio dedicato all’accoglienza nelle emergenze di Protezione civile».

L’elisoccorso

Non solo. L’amministrazione ha anche programmato un intervento di ristrutturazione del campo da calcio Sa Lua e la realizzazione delle infrastrutture necessarie al sistema di elisoccorso per le emergenze sanitarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA