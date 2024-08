Protezione civile, nuova base 

Sorgerà a Villacidro uno dei primi centri operativi territoriali della Protezione Civile. Nell'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale lo scorso 8 agosto sono stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro di euro: il progetto vedrà la creazione di diversi centri logistici per la Protezione civile da costituirsi in zone logistiche strategiche in tutta la Sardegna, in cui è compresa anche la nuova base nella zona industriale di Villacidro.

La proposta

«Grazie alla collaborazione con i colleghi Gianluigi Piano (Pd) e Alberto Urpi (Sardegna al Centro 2020) si è concretizzata la possibilità di creare una colonna mobile della Protezione civile per il Medio Campidano», conferma Emanuele Matta, villacidrese e consigliere di maggioranza eletto nelle liste dei Cinquestelle. «La base operativa di Villacidro avrà anche un centro di formazione permanente per la preparazione dei volontari che operano nella protezione civile e un ampio parco macchine per i mezzi antincendio».

Lo scorso 22 luglio l'assessora regionale della Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, ha visitato l’edificio destinato a ospitare il centro operativo, un immoblle già utilizzato come sede della Protezione civile fino a una quindicina di anni fa. Durante l'incontro oltre ai consiglieri regionali erano presenti i rappresentanti della Protezione civile, delle associazioni di volontariato del territorio, del Consorzio industriale e il sindaco di Villacidro Federico Sollai.

La colonna mobile

«La costituzione della colonna mobile in quest'area è stata valutata anche alla luce del fatto che non deve essere costruita ex novo; sarà sufficiente una ristrutturazione dell'edificio e dei capannoni. Il progetto comprende, sempre in quel nucleo, la nuova sede per i volontari Avsav. La Protezione civile territoriale sta valutando l'importo complessivo per rendere operativo il centro, che potrebbe essere inaugurato la prossima primavera o estate», anticipa Matta.

Finanziamenti

Oltre alle risorse per la Protezione civile, l'ultimo assestamento di bilancio ha portato altri fondi a Villacidro, riguardanti il turismo e l'industria. «Su mia proposta - indica Matta – sono stati stanziati dalla Regione 100 mila euro da aggiungere al fondo comunale relativo alla ristrutturazione del chiosco e del parco Sa Spendula». «Altri 100 mila euro da fondi regionali saranno aggiunti all'importo di 150 mila euro stanziati dal Consorzio Industriale – conferma il presidente del Consorzio, Enrico Caboni - per un progetto su viabilità e sicurezza per i consorziati della zona industriale di Villacidro». In tanti auspicano che il progetto si concretizzi in tempi brevi per affrontare l’emergenza incendi in un zona dove purtroppo non mancano i roghi estivi, come quello che ha interessato la località di Funtana Istadi il giorno di ferragosto.

