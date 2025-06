Protezione civile nell’ex mattatoio 

Nuovo sì al progetto della nuova sede della Protezione civile che in futuro sarà ospitata negli uffici dell’ex mattatoio. L’incarico era stato affidato dal Comune a uno studio professionale che ha definito nel dettaglio l’intervento di recupero di parte dello stabile di via Marconi, nel cuore di Sa Serrixedda, futura casa della Protezione civile e del centro operativo comunale. Il progetto di fattibilità tecnico-economica - approvato di recente dal settore Ambiente e Protezione civile - prevede una serie di interventi: dalla ristrutturazione edilizia e il rinforzo strutturale, anche in conseguenza delle verifiche di vulnerabilità sismica, alla chiusura del piano pilotis per la creazione di due locali deposito e di uno destinato ad ufficio. Costo totale 1 milione e 600mila euro, spesa che il Comune ha già coperto con risorse in bilancio stanziate lo scorso anno.

