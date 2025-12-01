Protezione civile, nasce in città una nuova associazione 

È in arrivo una nuova associazione a Sestu, che avrà una doppia funzione. Dopo le ultime formalità burocratiche sarà costituita l’Associazione fucilieri e Protezione civile di Sestu. «I fucilieri hanno sempre partecipato alle iniziative pubbliche», racconta uno dei fondatori, Edmondo Saraniero, «io stesso con i miei amici a volte ho svolto questo ruolo, ma ora vogliamo creare una vera associazione, con tanto di costumi e regolamento. Siamo già stati presenti a san Giorgio e san Gemiliano».

È una realtà antica, comune in molte cittadine e paesi della Sardegna e non solo, dove un gruppo di volontari spara in aria a salve in occasione delle feste religiose, spesso indossando un costume tradizionale.

Carabiniere in congedo, Saraniero spiega la seconda anima dell’associazione: «La protezione civile è importante per coordinare i soccorsi in caso di incendi, inondazioni e situazioni simili, ma anche per prevenirli. A Sestu non esiste ancora una sezione specifica, noi ci saremo e collaboreremo con barracelli, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine». Rosanna Melis continua: «Al momento siamo undici, è una bellissima iniziativa. Io sono anche stata operatrice del 118».

Tutto è pronto: «Presto avremo il riconoscimento ufficiale e cerchiamo componenti, tutti sono benvenuti», fa sapere Saraniero.

