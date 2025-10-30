Protezione civile, la minoranza all’attacco:«Piano non aggiornato» 

Il piano di protezione civile di San Gavino risulta scaduto o comunque non aggiornato: a denunciarlo, quando è ormai alle porte la stagione delle piogge e si avvicina il rischio di allagamenti, sempre più frequenti negli ultimi anni nel territorio comunale, sono i consiglieri comunali di minoranza. Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù hanno presentato al sindaco Stefano Altea e all’assessora Claudia Pinna, che ha la delega alla Protezione civile un’interpellanza sulla questione. Il mancato aggiornamento, spiegano, sarebbe «in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente» e in caso di eventi calamitosi comporterebbe ritardi operativi e gravi rischi per la popolazione.

«Inoltre – sostengono – il Comune risulta beneficiario dal precedente mandato di un contributo regionale per l’esecuzione di un’esercitazione rinviata in seguito all’emergenza del Covid: chiediamo al sindaco e all’assessora competente di conoscere le motivazioni per le quali non sia ancora stato avviato o concluso l’iter per l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile e quali azioni siano previste e quali siano i tempi per adempiere all’obbligo di aggiornamento del piano».

Risponde il sindaco Stefano Altea: «La materia della protezione civile è in capo all’Unione dei Comuni; in quella sede saranno disposte le risorse per un incarico professionale per l'aggiornamento del piano. Inoltre la Regione sta perfezionando il nuovo sistema della protezione civile, diviso in ambiti territoriali: gli aggiornamenti ai piani locali saranno legati alle modifiche d’ambito. Da parte nostra c’è un’attenzione quotidiana a questa tematica. Confidiamo che, con la risoluzione di alcune criticità in materia di personale dell’Unione, saremo in grado di adottare al più presto il piano aggiornato».

