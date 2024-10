Protezione civile, la campagna 

La festa di Sant’Isidoro, in programma nella frazione di Pesus, domenica 13 ottobre darà un importante spazio alle buone regole per la protezione civile nell’ambito della campagna nazionale “Io non rischio”.

Si tratta di un importante appuntamento che darà modo ai partecipanti di scoprire che cosa ciascuno può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio in casi di eventi atmosferici eccezionali o piccole e grandi calamità naturali. «Fondamentale infatti – si legge nella nota che annuncia la manifestazione – è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive.

Domenica a Pesus ci saranno i volontari, uomini e donne in divisa, della protezione civile Terraseo che riceveranno i cittadini presso il loro piccolo presidio allestito per la manifestazione. (m. t.)

RIPRODUZIONE RISERVATA