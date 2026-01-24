VaiOnline
Iglesias.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Protezione civile, il quartier generale in via Canepa 

I progetti per il futuro dello stabile dopo il trasloco del Corpo forestale 

Lo stabile dislocato in via Canepa, dove si trovava la sede operativa del Corpo Forestale, avrà una nuova destinazione d'uso e così altri importanti edifici che oggi ancora restano vuoti.

Il futuro

Dopo trasferimento del Corpo forestale dalla sede di via Canepa all’ex ostello, il grande immobile sarà destinato ad ospitare la sede operativa della Protezione Civile. Lo stabile non appartiene al Comune, ma alla Regione, e in particolare, all’assessorato agli Enti Locali. Ci sono novità anche per quanto concerne l'immobile che ospitava il centro per l’impiego, dislocato in via Ada Negri. L’immobile verrà affidato all’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Iglesias. «Lo stabile - ha confermato l’assessora Angela Scarpa - sarà affidato al nostro assessorato. Stiamo lavorando su un apposito progetto per la riqualificazione dell’immobile, che verrà presentato e reso noto a breve». Il piano è stato possibile grazie ad un accordo fra il Comune e Aspal (l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ) con un finanziamento del Pnrr, equivalente a trecentomila euro. La nuova sede del centro dell’impiego sarà in alcuni locali della prestigiosa e antica Villa Boldetti, dislocata in via Cattaneo, che ospiterà anche alcuni servizi specifici dedicati alle imprese della città. Una parte della maestosa villa, con il suo grande giardino, sarà al centro invece, di un progetto che verrà reso noto fra poche settimane.

Centro argento

Novità anche per il vecchio centro per l' argento della via Cattaneo, dove verrà realizzato un progetto di recupero e di riqualificazione e verrà ceduto in comodato d'uso gratuito ad associazione od altre istituzioni della città. «Per ora l’amministrazione - ha commentato il vicesindaco, Francesco Melis - ha in programma il recupero dello stabile. Una volta ultimati i cantieri intendiamo affidarlo in comodato d'uso gratuito. Stiamo lavorando per iniziare al più presto i lavori».

