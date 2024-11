Protezione civile, emergenze simulate per interventi rapidi  

Ventisei mezzi, ottanta operatori tra tecnici e amministrativi, un convoglio imponente partito da via Mercalli, con le luci blu d’emergenza attive, che ha attraversato diverse strade della città fino all’arrivo in via San Paolo. È la colonna mobile della Protezione civile cagliaritana che, ieri mattina e sino alle 16, ha organizzato la terza giornata di esercitazioni nello spazio accanto all’ecocentro. Dopo quelle di luglio e settembre, relative a come agire con efficacia e prontezza in seguito al verificarsi di una situazione di crisi, ieri i volontari hanno simulato la reazione in caso di altre emergenze.

Il campo base

L’addestramento ha riguardato in particolare la predisposizione di un campo base per fronteggiare gravi situazioni di pericolo, come ad esempio casi di attentati terroristici o calamità naturali. Allestiti, quindi, una grande tenda pneumatica da utilizzare come punto di primo soccorso, gazebo che fungerebbero da punti di raccolta per la popolazione, tre torri faro per segnalare il campo, un camper che funzionerebbe come ufficio operativo e ambulanze per il trasporto di possibili feriti. In aggiunta, anche dimostrazioni pratiche su come affrontare situazioni estreme: come la simulazione dello spegnimento di un incendio con l’ausilio di un’autobotte, operazioni di ricerca di eventuali dispersi e recupero di persone gravemente ferite, da mettere in sicurezza prestando particolare attenzione ai traumi fisici subiti.

Scenari di rischio

«Questo è il sistema che attiviamo allorché ci sia bisogno di intervenire in scenari di rischio elevato», spiega Evandro Pillosu, dirigente del Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza e a capo della Protezione civile del Comune. «La manovra ha la finalità di formare il personale che ha aderito alla creazione della colonna mobile e di creare un certo spirito di corpo per affrontare al meglio le situazioni di necessità, oltre a mettere alla prova le attrezzature per quando dovremo intervenire sul serio».

Le simulazioni

L’iniziativa, che rientra in un programma nazionale di simulazioni legate al rafforzamento dell'efficacia delle operazioni in situazioni di crisi, è stata organizzata con il supporto di associazioni di volontariato locali (Misericordia Cagliari, Ma.si.se. Maracalagonis Sinnai Settimo, Anc Carabinieri) e in collaborazione con l'Anci. «Siamo qui anche con equipaggio sanitario», chiarisce il responsabile della Misericordia, Stefano Poli. «L’obiettivo è di coordinare al meglio le associazioni di volontariato con il Comune per essere tutti addestrati e pronti».

