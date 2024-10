«Protezione civile e prevenzione»  

Ha fatto tappa anche a Sinnai e Maracalagonis con i volontari del Masise la manifestazione nazionale “Io non rischio”, una campagna nazionale di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata, è detto in un comunicato, «sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni. Un impegno assicurato 365 giorni l’anno».

A Sinnai l’appuntamento si è tenuto tra i gazebo all’ingresso di un centro commerciale su iniziativa del Masise. Alberto Paretta, Federico Sinibaldi e Giada Contini hanno illustrato l’argomento ai cittadini durante la mattinata. Ha partecipato anche la sindaca Barbara Pusceddu che ha messo in risalto «l’importanza della prevenzione e del volontariato in particolare per la sicurezza nostra e del territorio». Nel pomeriggio l’incontro si è spostato a Maracalagonis. Una giornata che ha coinvolto tanti cittadini. (r. s.)

