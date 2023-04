Protezione civile, da vent’anni in prima linea 

La Protezione civile di Serrenti festeggia i vent’anni di attività. Nata nel 2003, l’associazione conta oggi circa trenta componenti ed è in prima linea per prestare aiuto in vari ambiti a carattere locale, regionale e nazionale. «Per noi è un traguardo importantissimo», commenta Silvano Pasci, presidente della prociv Serrenti dal 2004: «Se all’inizio ci fossimo detti che saremo arrivati a oggi non ci avremo creduto, perché fare volontariato è difficile. Noi però siamo una famiglia, ci diamo una mano a vicenda e quello che ci fa andare avanti è proprio questo sentimento che abbiamo in comune: vivere per la solidarietà, per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Noi ci siamo sempre».

L’ anniversario verrà festeggiato domani: appuntamento alle 8,30 al teatro comunale per il convegno “Il ruolo del volontariato nella Protezione civile”. A seguire un momento conviviale offerto dall’associazione.

«Saremo presenti come sempre al fianco della protezione civile serrentese – annuncia il sindaco Pantaleo Talloru – perché il suo ruolo è fondamentale per la tutela dell’ambiente e soprattutto per creare un clima di proficua collaborazione tra enti, associazioni e cittadini. Ai volontari un ringraziamento speciale a nome di tutta la popolazione».

