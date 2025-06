Protezione civile, cinque giorni di laboratori 

In attesa del bando per l’affidamento in gestione, annunciato dal Comune per fine mese, la rinnovata cittadella sportiva di Torangius si anima con un’iniziativa dal forte valore educativo e sociale. Dal 16 al 20 luglio, il complesso di via Fermi ospiterà il campo scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, parte di un progetto nazionale che coinvolgerà oltre 6.000 ragazze e ragazzi.

Le attività

Organizzato da Prociv Arci Sardegna, l’appuntamento offrirà a giovani tra i 10 e i 16 anni cinque giorni intensi all’insegna della formazione, della collaborazione e della cittadinanza attiva. Molto più di una semplice vacanza estiva: l’obiettivo è insegnare, con il gioco e l’esperienza diretta, i valori della prevenzione, della responsabilità e del volontariato. Incontri con vigili del fuoco, carabinieri, forestale, polizia locale, unità cinofile e operatori sanitari; simulazioni operative, laboratori e attività sul progetto nazionale “Io non rischio” scandiranno le giornate dei partecipanti, alternando momenti formativi ad attività ricreative e di gruppo.

L’obiettivo

Un test d’ingresso e uno finale misureranno la crescita personale e collettiva del gruppo, mentre la cerimonia conclusiva con premiazione e rinfresco suggellerà l’esperienza. «Formiamo giovani consapevoli oggi, per avere cittadini attivi domani», ha dichiarato il capo Dipartimento, Fabio Ciciliano. Per informazioni è possibile contattare i numeri 349 3412001 (Anna) e 320 2426132 (Raffaele).

