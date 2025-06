Protezione civile, arrivano i volontari lombardi 

È stato ufficialmente inaugurato venerdì sera il campo base “S.A.F. Sant’Andrea Frius”, nodo strategico del dispositivo antincendi boschivi 2025 della Protezione civile regionale. Alla cerimonia hanno partecipato la direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna, l’Associazione Volontari della Protezione Civile (Avpc) S.A.F. Sant’Andrea Frius, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alcuni sindaci del territorio, fra cui Stefano Soro e Fausto Piga. Per i prossimi due mesi saranno ospitati nel campo, ricavato all’interno dell’ostello, i componenti del Corpo Volontari del parco del Ticino, arrivati dalla Lombardia nell’ambito di un gemellaggio operativo fra gruppi di Protezione civile. I volontari saranno impegnati in attività di vigilanza preventiva e di intervento diretto in caso di incendi.

«I gemellaggi come questo rappresentano una preziosa occasione di cooperazione, crescita e scambio di buone pratiche», ha sottolineato il sindaco di Sant’Andrea Frius, Simone Melis, «legami fondati su solidarietà, amicizia e collaborazione rafforzano le competenze tecniche, favoriscono la condivisione di esperienze in contesti emergenziali e promuovono una cultura comune della prevenzione e della sicurezza». Il campo base sarà operativo fino al 17 agosto.

