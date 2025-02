Protezione civile, alleanza fra volontari 

Un nuovo modello di collaborazione per la protezione civile nasce nel Medio Campidano. Si chiama “Modulo misto territoriale” ed è il primo progetto che unisce volontari di diverse associazioni in squadre operative integrate. L’iniziativa, promossa dal coordinamento territoriale volontari protezione civile Medio Campidano, è stata presentata nei giorni scorsi a Villacidro: rappresenta un passo avanti per il settore, in un momento di difficoltà dovuto alla carenza di volontari e alle complessità burocratiche.

«Abbiamo deciso di unire le forze tra associazioni – spiega Giuseppe Putzu, presidente del coordinamento – per rendere il volontariato più attrattivo e ottenere maggiore supporto dalle istituzioni». Il progetto prevede una base logistica a Villacidro, nella zona industriale, e mira a garantire interventi tempestivi ed efficienti nelle emergenze legate a rischi idraulici e idrogeologici.

«Ospitare questo progetto – ha detto il sindaco Federico Sollai – significa rafforzare il sistema di protezione civile nel nostro territorio. La sinergia tra le associazioni volontarie rappresenta una risposta innovativa alle sfide del settore». Grazie alla sua posizione strategica e al nuovo polo logistico, Villacidro punta a diventare un punto di riferimento regionale per la protezione civile.