Protezione 50 e buone abitudini 

Protezione solare: quale, quanta, quando e perché?

Scegli una crema ad ampio spettro (UVA e UVB) con SPF 50. Applicala 15-20 minuti prima di esporti al sole e riapplicala ogni due ore, dopo il bagno o se hai sudato. Usa la giusta quantità: circa 30 ml per il corpo e una dose pari a una noce per viso e collo. Perché è importante? Perché protegge da scottature, invecchiamento precoce e riduce il rischio di tumori cutanei. Nessuna crema, però, offre una protezione totale. È fondamentale associare anche buone abitudini: stare all’ombra nelle ore centrali della giornata, indossare cappellini, occhiali da sole e magliette leggere. Anche con cielo coperto e in città, i raggi UV raggiungono la nostra pelle.