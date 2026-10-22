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Da vedere/2. A Villacidro
23 ottobre 2026 alle 00:40

“Protettori e rivoltosi" al buio di una miniera 

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Arte, letteratura e memoria dei territori si incontrano a Villacidro per due appuntamenti che intrecciano paesaggio locale, letteratura e cultura norvegese. Domani e dopodomani il Mulino Cadoni ospiterà due iniziative nell’ambito di “Vie d’inchiostro e minerali”, il progetto di Fondazione Giuseppe Dessì che mette in relazione Sardegna e Norvegia attraverso la letteratura, il paesaggio e la memoria mineraria. La due giorni propone due prospettive complementari: l’arte, che raccoglie le tracce materiali e umane della storia mineraria, e la letteratura, che esplora il modo in cui i luoghi diventano racconto, memoria e identità con la presentazione domenica alle 10.30 del libro di Anna Dolfi “Il paesaggio fra le righe. Percorsi con gli scrittori della modernità” (Leo S. Olschki editore).

Domani alle 17, al Mulino Cadoni, sarà inaugurata la mostra “Protettori e rivoltosi – Forsvarere og opprørere – Protectors and rioters – Protetoris e avolotadoris”, a cura dell’artista norvegese Jostein Eidskrem.

Artista visivo e illustratore, Eidskrem vive e lavora tra Bergen e la Sardegna. Le opere esposte, realizzate tra luglio e agosto a San Vito e a Cagliari, nascono dall’incontro con Villacidro e con i luoghi e le vicende delle comunità minerarie isolane. Disegni a carboncino, pastelli e sculture in terra cruda compongono un percorso che restituisce la durezza del lavoro in miniera, la fragilità delle vite coinvolte e la forza delle lotte collettive. La mostra richiama episodi emblematici, a partire dai tragici fatti del 4 settembre 1904 a Buggerru, quando tre minatori furono uccisi durante la repressione di uno sciopero contro le dure condizioni di lavoro. Accanto alla memoria di quella lotta, il percorso restituisce visibilità al lavoro faticoso e spesso dimenticato delle donne e delle bambine impiegate come cernitrici, in condizioni difficili e rischiose. Un altro elemento di riflessione è la vicenda degli asini impiegati nelle gallerie di Montevecchio, costretti a nascere, vivere e lavorare nell’oscurità delle miniere, senza mai vedere la luce del sole. Attraverso queste storie, la memoria mineraria diventa occasione di riflessione sulla dignità del lavoro, sulle disuguaglianze e sul rapporto tra esseri umani e ambiente, superando i confini geografici e temporali.

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