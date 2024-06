«Protestiamo tutti insieme, devono vedere la nostra rabbia Ora ci riprendiamo il futuro» 

Una sala piena per dire un grande no alla speculazione energetica nell'Isola. Un'assemblea pubblica che si è tenuta ieri sera nell'Exmè di piazza Mameli a Nuoro, organizzata da Liberu. «Quella che viene presentata come transizione energetica si sta manifestando come intransazione economica – dice Pier Franco Devias di Liberu -. È normale essere preoccupati quando un fenomeno di queste dimensioni viene gestito da una miriade di imprese misteriose con 10mila euro di capitale e inattive. Per questo – continua – le decisioni della politica sono legate non tanto alla possibilità offerte dalla legge, ma dalla volontà politica di dare o meno spazio a una speculazione che si manifesta a danni del popolo sardo. Li si vuole fermare o no?». Devias parla anche del giro d'affari di 8 miliardi l'anno, e specifica che «l'intero bilancio della Regione è di 8 miliardi e 900 milioni annui». Poi aggiunge: «È un attentato alla sovranità dei sardi sul loro territorio. Per questo la nostra risposta deve essere la mobilitazione totale. I dati ci dicono che in Italia negli ultimi anni l'energia elettrica ha avuto un notevole calo nei consumi. Di fronte a questo c'è un'esportazione importante, cresciuta del 16,5%. Qui si parla di bisogno energetico o di un giro d'affari energetico? Uno dei settori che consuma di più è l'industria, che non è di certo un peso della Regione. Produciamo già il 40% in più di quanto necessario, e quindi già esportiamo nel resto d'Italia». il leader di Liberu parla di presa in giro: «Siamo accusati di essere inquinatori dopo che sono stati loro a metter qui gli impianti nel Sud-ovest dell’Isola, l'inquinamento a Porto Torres e così via. Noi stessi pagheremo in bolletta la fregatura che ci stanno imponendo, affiancati dalla politica».

Comitati e primi cittadini

Devias è agguerrito, e come lui anche Maurizio Fadda del Comitato nuorese contro la speculazione sull'eolico e i sindaci di Orgosolo, Oliena, Orani e Mamoiada. Oltre venti progetti di parchi eolici arrivano ogni giorno ai Comuni. «La moratoria per me è fine a sé stessa – asserisce il primo cittadino di Orgosolo Pasquale Mereu -. Occorre che ci sia anche una volontà politica, facendo intervenire la Corte costituzionale e la Corte di giustizia di Lussemburgo. L'Europa parla di rispetto del territorio che qui non avviene». Mereu fa riferimento al parco eolico Orgosolo-Oliena-Nuoro, bloccato poi dall'Einstein Telescope, ma non è l'unico. Ieri si è aggravata la situazione con il progetto eolico Orgosolo-Oliena-Nuoro. I giganti del vento domineranno da Orgosolo al Monte Gonare, con centrale di accumulo nel Monte Ortobene. «Purtroppo questo secondo progetto sta andando avanti – dice amaro Mereu –. I terreni individuati sono di fatto già stati espropriati».

La battaglia

Sulla stessa linea il sindaco di Oliena Bastiano Congiu: «Ci vogliono mettere le pale nei nostri territori e ci chiedono se abbiamo qualcosa da ridire». Aggiunge Fadda: «Dobbiamo farci sentire. Blocchiamo le strade principali da domani, facciamoci ascoltare per forza. Tutti devono vedere che siamo arrabbiati, che ci prendiamo il nostro destino. Facciamo una manifestazione a Pratobello come è stata fatta a Saccargia». Orani: «La rivoluzione "green" è la pala eolica davanti alla chiesa della Madonna di Gonare. E abbiamo i terreni già espropriati con l'impianto “agri” fotovoltaico nel miglior terreno agricolo di Orani, 17 ettari», ha chiuso il sindaco Marco Ziranu.

