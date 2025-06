Proteste, Trump assedia Los Angeles 

Washington. È la quiete dopo la tempesta a Los Angeles, dopo tre giorni di proteste e duri scontri in centro tra polizia e manifestanti con bandiere del Messico e di altri Paesi centroamericani per i raid anti migranti dell’amministrazione Trump. Finora il bilancio è di 150 persone arrestate, cronisti colpiti da proiettili di gomma, diversi negozi saccheggiati, auto bruciate, tra cui quattro taxi a guida autonoma. Con scene da guerriglia urbana nella città che nel 2028 ospiterà le Olimpiadi: da un lato gli agenti - anche a cavallo - con lacrimogeni, manganelli, proiettili non letali, dall’altro la folla in parte mascherata con lanci di pietre, bottiglie, qualche molotov e pure una moto contro un cordone di polizia. Ma la tempesta minaccia di riesplodere presto, allargandosi non solo ad altre città californiane, da San Francisco (60 arresti) alla capitale Sacramento (marcia sul Campidoglio), ma anche ad altre metropoli americane, rischiando di infiammare l’intero Paese.

La scintilla

A surriscaldare l’atmosfera è stata la controversa decisione del commander in chief di schierare 2.000 uomini della Guardia Nazionale testando ancora una volta i limiti dei poteri presidenziali. E sfruttando l’occasione per uno showdown in uno Stato blu col governatore Gavin Newsom, un leader dem che ambisce alla Casa Bianca, su una delle questioni chiave della propria agenda: la lotta all’immigrazione clandestina. Tra i due è battaglia non solo politica ma anche legale: Newsom ha annunciato l’intenzione di fare causa al presidente e ai suoi «atti da dittatore», definendo la mossa illegale, immorale e incostituzionale, nonché un pericoloso precedente applicabile in altri Stati Usa. Trump invece ha difeso su Truth la sua «grande decisione» sostenendo di aver salvato Los Angeles dall’«annientamento completo» e accusando sia «l’incompetente» Newsom che la sindaca dem di Los Angeles Karen Bass di aver definito «pacifiche» le proteste e non necessario l’intervento della Guardia nazionale. I manifestanti sono «agitatori professionali, insurrezionisti», ha attaccato, chiedendo di arrestare quelli col volto mascherato e evocando l’arresto dello stesso Newsom per la sua mancata collaborazione.

Le norme

Il tycoon per ora non ha invocato, anche se non l’ha escluso, l’Insurrection Act, una legge del 1807 che consente al presidente di impiegare l’esercito per reprimere disordini interni o far rispettare le leggi federali all’interno di uno Stato quando le autorità statali non sono in grado o non vogliono farlo. The Donald ha preferito usare una legge federale simile che consente al presidente di “federalizzare” la Guardia Nazionale. Ma la legge stabilisce anche che gli ordini «devono essere emanati dai governatori degli Stati». Intanto, la battaglia contro i clandestini continua al confine col Messico, dove le truppe Usa hanno effettuato i primi arresti.

RIPRODUZIONE RISERVATA