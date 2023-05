Proteste sulla sosta,  raddoppiano i minuti gratis 

Dopo le proteste dei giorni scorsi, la Sogaer porta da dieci a venti i minuti gratis per chi parcheggia nella zona arrivi, di fronte all’aerostazione, mentre la prima ora costerà un euro. Numerose, da molti mesi, le segnalazioni dei disagi quotidiani di molti automobilisti, costretti, in attesa dell’arrivo di amici o parenti, a sostare sulla strada di accesso ai parcheggi per non essere costretti a pagare cifre elevate. Disagi segnalati ai vertici della Sogaer anche dall’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

Sino ad oggi le auto parcheggiavano prima della sbarra dalla quale si accede all’aerostazione, ma anche la rotatoria vicina diventava un angolo nel quale attendere, con le 4 frecce inserite. «Cercare parcheggio qui è diventato il mio incubo», aveva raccontato una donna. «Mio figlio studia a Roma da anni, spesso torna a casa per il weekend. Ma – oltre alla spesa dei voli – si aggiunge il pensiero di doverlo andare a prendere. Va bene pagare il servizio. Ma capita che non ci sia un posto. A questo si aggiungono i voli in ritardo, con la preoccupazione che aumenta per il conto alla macchinetta. Oltre il danno la beffa», aveva raccontato la donna.

Ora un piccolo passo avanti.

