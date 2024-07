Proteste per la puzza di fogna nelle strade 

Con l’estate il problema si fa sentire anche di più. Si moltiplicano a Sestu le segnalazioni sui cattivi odori che hanno creato disagio in varie zone. Per esempio in via Cagliari, ma anche in via Roma.

L’origine sembrerebbe essere dalle caditoie stradali. Abbanoa respinge ogni responsabilità al mittente, spiegando che sono di competenza comunale. La causa potrebbe essere un intasamento, ma c’è anche chi ipotizza un allaccio abusivo fognario. Per fare presente il problema si può utilizzare l’app per smartphone “Municipium”, attraverso la funzione “segnalazioni”. Situazione analoga a Cortexandra: «Un odore nauseabondo di scarichi fognari si può sentire nel cortile del mio palazzo», spiega Geri Cioncia, «l’aria è irrespirabile». Se si tratta di fogne, la competenza è di Abbanoa e si può chiamare il numero verde 800.022.040. Già nei mesi scorsi un problema di cattivi odori tra via Gorizia e via Trieste era stato risolto nel giro di alcuni giorni.

