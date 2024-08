Proteste per la pineta in abbandono Locci: «Lunedì i lavori» 

Pineta in stato di abbandono, protestano i cittadini che vivono in prossimità del polmone verde del centro abitato. È la seconda volta che sollecitano l’intervento degli operai per la pulizia di erbacce e arbusti.

«I cittadini del quartiere di Monte Cresia sono molto preoccupati per il proliferare di incendi che stanno interessando tutta la regione, senza risparmiare il Sulcis e anche i centri abitati a noi vicini - ha detto Marco Fontana - non vorremmo che la nostra pineta possa essere presa di mira e diventare un grosso pericolo per le case adiacenti. Chiediamo al sindaco di intervenire per dare il via alla pulizia di tutto il polmone verde». Una prima richiesta di intervento era stata presentata nei mesi scorsi. A tal proposito il sindaco aveva fatto sapere che l’intervento sarebbe stato inserito nei programmi di lavoro. «Sono passati tre mesi - ha aggiunto Fontana - ci era stato risposto che l’intervento era programmato, ma ad oggi non si è visto nessuno e le condizioni all’interno della pineta sono vergognose, al limite dell’indecenza. Mi preme ricordare che il responsabile della sicurezza dei cittadini, in prima battuta, è proprio il sindaco».

A tal proposito, chiamato in causa, Ignazio Locci annuncia l’intervento degli operai nella pineta previsto per lunedì prossimo. «Non mi sono dimenticato degli impegni presi - precisa - nel frattempo ci siamo occupati di altre aree verdi e il risultato è sotto gli occhi di tutti. D’altronde il territorio è molto esteso».

