Proteste per il marciapiede invaso dalle siepi  

«Il Comune intervenga per eliminare le piante che invadono il marciapiede in via Capo Comino». L’appello proviene da un residente, Marcello Desogus.

«Mia madre si muove con il deambulatore. Dover schivare ogni volta le piante sul marciapiede non è una cosa da poco per lei. È vero che si può camminare anche su quello dell’altro lato, ma ritengo che debba essere praticabile anche il marciapiede “ostruito” dalle siepi. E si faccia presto anche a mettere a posto la strada, spero in un intervento risolutivo». Sulla questione interviene Laura Di Napoli, responsabile per la Sardegna dell’Associazione Luca Coscioni, che si occupa anche di lotta alle barriere architettoniche: «In via Capo Comino ci vivono disabili e anziani – dice -. La barriera architettonica non è un ostacolo solo per chi è in carrozzina. Monserrato, come molti altri centri della Sardegna, ha una popolazione longeva e questo implica inevitabilmente che insorgano delle problematiche. Perciò va posta attenzione a chi ha difficoltà motorie e il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) serve a sistemare le strade e i marciapiedi e dunque, approvandolo, si risolvono molte criticità a beneficio di tutti. Siamo disponibili a interagire col Comune in quest'ottica».

