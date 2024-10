Proteste per il generatore che non fa dormire 

Non bastano i tappi alle orecchie per coprire il rumore assordante prodotto dal generatore elettrico attivo in via Cadello. Si avverte di giorno, nonostante il traffico delle auto, diventa insopportabile notte. All’inquinamento acustico si aggiunge quello ambientale dal momento che a produrre corrente elettrica è generatore acceso 24 ore al giorno. Così gli abitanti di via dei Falletti, all’altezza della rotonda all’incrocio con via Is Mirrionis, sono esasperati e protestano. «Il rumore prodotto dal generatore è un problema durante il giorno ma diventa insopportabile nelle ore notturne», dicono. «Ormai è trascorso un mese da quando il generatore è entrato in funzione per sopperire al problema della cabina elettrica sotterranea che si è allagata e non si riesce, per qualche motivo che non sappiamo, a ripristinare», dicono i residenti. «Doveva essere un intervento breve, invece è passato un mese». Il generatore che è fondamentale per continuare a dare corrente a molte case è incredibilmente rumoroso, lo si sente a lunga distanza, 24 ore su 24. Impossibile dormire per i residenti. «Non possiamo vivere con un gruppo elettrogeno», dicono, «per questo motivo chiedono anche l’intervento del Comune, se necessario, affinché si risolva il problema della cabina elettrica». ( ma. mad. )

