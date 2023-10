Proteste per il distributore dismesso da 15 anni e mai smantellato  

Il distributore è in disuso da circa quindici anni, ma non è mai stato smantellato: colonnine, copertura e gabbiotto sono immersi nella boscaglia. Ed esiste anche il timore che le cisterne sotterranee siano danneggiate.

Desta preoccupazione a Cortoghiana la condizione dell’ex area di servizio sulla statale 126, nei pressi della circoscrizione. «Un’indecenza come si presenta questa infrastruttura – accusa Leonardo Lussu, pensionato del paese – ma poi siamo sicuri che sussistano le condizioni di sicurezza?». La questione approderà in Consiglio comunale perché l’ha sollevata anche il consigliere di “Morittu Sindaco”, Diego Fronterrè: «In altre aree di servizio dismesse in città – fa notare – i siti sono stati ripristinati: qui è calato un inaccettabile: non vorremmo sussistano rischi ambientali». La questione è seguita anche dal consigliere Pd Albero Pili: «Le ultime notizie di cui tempo fa si era in possesso era l’incertezza su chi fosse titolato a intervenire: la compagnia petrolifero o l’ultimo gestore? Che vada bonificata è fuori discussione: serve chiarezza sulle condizioni delle cisterne dato che appare chiaro che non ci siano interessi per una ripresa dell’attività».