Proteste per il cantiere infinito in via Boito: «Enormi disagi per i lavori fermi da due mesi» 

Non c’è pace per gli abitanti di via Boito, via Rossini e via Donizetti, alle prese con il “cantiere infinito”: l’anno scorso sono iniziati i lavori per la costruzione di un palazzo con 40 alloggi comunali ma ci sono stati numerosi intoppi. L’ultimo stop a gennaio. I disagi sono tanti.

Una recente ordinanza ha istituito il divieto di sosta nei posti circondati dal cantiere, dal primo marzo al 31 dicembre. Ventiquattro ore su ventiquattro. «Abbiamo visto gli operai portare del materiale a gennaio, poi più nessuno», dice Ritarella Galletta, che ogni giorno va a trovare il padre in via Boito. «Chiediamo che vengano ripristinati i parcheggi almeno finché non iniziano di nuovo i lavori. Se c'è un’urgenza per mio padre anziano che vive solo, dovrei forse lasciare l'auto in mezzo alla strada?». Severino Congera è proprietario di un bar e dice di aver perso metà degli incassi. «La gente non può più parcheggiare vicino e rinuncia a prendere anche solo un caffè. Non vedo la fine di quest’incubo». L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda chiarisce: «Abbiamo accolto la proposta di variante migliorativa presentata dalla ditta, pronta ad eseguire le fondazioni dell’edificio su pali». (ste. lap.)

