Proteste per il cantiere infinito, il sindaco: «Convocheremo l’Enel» 

Un cantiere fermo da mesi. In via Montesanto, a Pula, i lavori per il passaggio dei cavi elettrici dell’Enel fatica ad essere completato. Come citato sul cartello illustrativo, i lavori si sarebbero dovuti concludere il 30 aprile di quest’anno, ma dopo 5 mesi, ciò che resta, è uno scavo con i cavi elettrici ancora da posizionare. Il cantiere, seppure di dimensioni ridotte, restringe la carreggiata e dunque complica il libero passaggio nel doppio senso di marcia per le auto che arrivano dal paese o dalla Strada Statale 195.

«Dobbiamo convocare l’Enel per sollecitare la chiusura di questi lavori – dice il sindaco Walter Cabasino – Si tratta di un’opera essenziale, la cabina primaria che alimenterà diverse zone di Pula, ma anche di altri Comuni limitrofi. Questa cabina andrà a ripristinare delle reti sottostimate, che creavano cali di tensione e problemi di elettricità nelle zone residenziali. Abbiamo rinviato i lavori per riasfaltare le strade del paese proprio perché ci sono cantieri come quello di Via Montesanto, oltre al posizionamento dei cavi per la fibra ottica. Entro l’estate prossima vorremmo presentarci con le strade asfaltate».

Sul tema si è espresso anche il responsabile del cantiere Alessandro Manca di Nissa: «Abbiamo preferito non lavorare dentro il paese per questioni di sicurezza e di turismo. Considerando che ogni bobina di cavi è lunga 300 metri, abbiamo preferito non aprire buche sulla carreggiata per la sicurezza e l’incolumità dei turisti».

