Proteste per il caldo, il blitz tra le corsie: «Presto la soluzione» 

Un sopralluogo con la squadra dei tecnici del Comune per capire il problema e individuare la soluzione: il problema è il caldo avvertito nei giorni scorsi da alcuni clienti. Al mercato provvisorio di piazza Nazzari è lunedì mattina quando arriva l’assessore alle Attività economiche Carlo Serra. «Abbiamo verificato le criticità e con i tecnici studiato gli interventi per attenuare il calore», spiega. «Il mercato di piazza Nazzari è una struttura semi-aperta, quindi è normale che possa soffrire delle condizioni climatiche. Ma c’è sempre un sistema di climatizzazione che in questi non è stato utilizzato», questo spiega perché qualcuno ha avvertito più caldo nei giorni scorsi, «e che, una volta in funzione, dovrebbe mitigare il caldo. L’amministrazione continua a monitorare la situazione, pronta a intervenire in caso di criticità. Detto questo, però», dice ancora, «nessun allarmismo. Il mercato funziona e funziona bene». Il concetto lo ribadiscono i concessionari: «Per contrastare il calore verranno sistemati dei pannelli schermanti sul tetto», dice Massimo Ruggiu, rappresentante del comitato. «È un mercato semi aperto, qualche criticità può esserci. Ma niente allarmismi, il mercato funziona bene». ( ma. mad. )

