Proteste per i rifiuti, ma cagliaritani contenti dei servizi 

«È una giornata bellissima, per questo ho deciso di trascorrere la mattinata del mio compleanno qui al Poetto. Visto il pienone, c’è da prevedere che la stagione sarà sicuramente ottima dal punto di vista turistico». Alessandro Farci, per tutti “Zenga”, edicolante, ieri mattina ha scelto il “suo” litorale per passare qualche ora con gli amici, in occasione del suo 49° compleanno.

Per nove anni “Zenga” ha lavorato proprio al Poetto in uno dei chioschi più conosciuti e frequentati, prima di decidere di rilevare l’edicola che gestisce in piazza San Benedetto. «I servizi sono buoni e la pulizia della sabbia e della pista pedonale viene sempre fatta regolarmente», sottolinea, «purtroppo c’è ancora gente che sporca spiaggia. Tra le note positive ci sono anche i collegamenti con i mezzi pubblici, ottimi e puntuali, mentre purtroppo bisogna segnalare che i prezzi sono eccessivi, ma ci sta. Si tratta di attività che lavorano solo per otto mesi l’anno».

Da segnalare, purtroppo, il disagio causato dal fatto che già nelle prime ore del mattino i raccoglitori erano pieni di rifiuti, molti risalenti anche alla sera prima. Visto il pienone del weekend, la presenza della spazzatura a bordo-pista è stata criticata da tante persone.

