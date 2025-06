Proteste per i pini abbattuti in via Oliena 

Ruspe nell'ex orto di via Oliena a Quartucciu. Due pini sono stati abbattuti. Nonostante il terreno in questione abbia una concessione edilizia, l’abbattimento, avvenuto due giorni fa, ha provocato perplessità da parte di alcuni abitanti della zona.

«Quando si autorizza il taglio o l'abbattimento di alberi, sarebbe più opportuno che il Comune spiegasse il motivo per il quale è stata data questa autorizzazione», commenta Giuseppe Porcu, un residente della vicina via Vivanet. «Gli alberi sono un patrimonio di ogni città, è un vero peccato ogni qualvolta vengono abbattuti», prosegue. «Non riusciamo a capire per quale motivo abbiano autorizzato l'abbattimento di questi due pini, se per caso ostacolavano una futura costruzione edilizia o se magari erano pericolanti», aggiunge Alessandro Lai, abitante di via Addis Abeba. «Non si poteva fare a meno?».

