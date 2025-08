Proteste per i lavori a singhiozzo sulla strada per Scivu  

Lavori in piena estate sulle strade per il mare e malumori legati al periodo, in piena stagione balneare. Il percorso interessato è quello che collega Arbus a Fluminimaggiore, più precisamente le spiagge di Scivu e Portixeddu. Un tratto sterrato che ad ogni stagione estiva necessita necessariamente di manutenzione. Il passaggio dei veicoli da lavoro, come trattori ed altri mezzi agricoli, causa lo spostamento del materiale inerte e il rapido deterioramento del fondo stradale, con la formazione di buche più o meno profonde. Quest’anno le opere sono partite in ritardo, nonostante l’intervento della Giunta sia stato programmato a maggio. «La ditta che si è aggiudicato l’appalto – dice l’assessora alla Viabilità, Sara Vacca – è stata più volte obbligata a bloccare il cantiere per tutta una serie di vicissitudini. Il transito in sicurezza alla fine è prevalso sul rinvio ad altra data. Ormai siamo in fase di chiusura». I lavori rientrano nel progetto più ampio di ripristino della viabilità stradale delle località marine per complessivi quasi 200 mila euro, fondi delle servitù militari 2023. Nello specifico la strada dei cervi per Portumaga, le zone di accesso a Piscinas dai guadi e da Ingurtosu e Scivu. (s. r.)

