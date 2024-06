Proteste per i lavori a rilento lungo la Provinciale 75 

Sono in fase di realizzazione, ma al momento il cantiere è fermo, i lavori di rifacimento del manto stradale della Provinciale 75, che dalla rotonda sulla statale 126 arriva a Matzaccara, nel Comune di San Giovanni Suergiu. Lavori indispensabili su un’arteria trafficatissima e percorsa anche da tanti lavoratori del polo industriale di Portovesme. Il manto stradale in pessime condizioni è stato tra le cause di numerosi incidenti, alcuni anche dal finale tragico.

Ma i cantieri stanno creando anche qualche polemica: «Indispensabili sì, ma troppo lunghi - fa notare Antonio Floris di Matzaccara – nell’ultimo periodo è stato rimosso il vecchio manto stradale, da allora i lavori si sono praticamente fermati. La situazione è andata a peggiorare con il formarsi di numerose buche, pericolose per gli automobilisti e motociclisti». Il Comune ha posto il problema agli uffici della Provincia del Sud Sardegna che ha competenza su questa strada: «Abbiamo sollecitato l’ente affinché vengano conclusi il prima possibile i lavori e messo in sicurezza la strada, – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianfranco Ghisu – ci hanno garantito che nel giro di qualche giorno ripartiranno i cantieri». Lo conferma il commissario della Provincia Mario Mossa: «Dopo aver scarificato il vecchio manto stradale, adesso verranno effettuati dei rinforzi che prima non si potevano fare e verrà nuovamente steso un nuovo manto di bitume, chiediamo di pazientare ancora qualche giorno e nel frattempo moderare la velocità».

